Художественная галерея представила две выставки к юбилею Перми

В Пермской художественной галерее открылось сразу две выставки к юбилею города. Предметы драгоценной галантереи, столовое серебро с эмалями и другие произведения известных ювелиров представлены на экспозиции, посвященной узорам декоративно-прикладного и ювелирного искусства.Надежда Проказина, куратор выставочного проекта: "Ювелирное искусство, декоративно-прикладное в это время пронизывало всё, весь дух жизни: от дорогих вещей до просто чашечки, кувшинчика, который мог себе позволить зажиточный горожанин. И вот там тоже было много золота, эмали, много очень красивой сканной орнаментики, таких вот разных приемов обработки. Это та эпоха".Выставка «Небесные покровители земли русской» посвящена храмовым иконам России ХIX- начала XX веков. Здесь около 60 произведений предоставлены частными коллекционерами и ранее не экспонировались. Среди уникальных работ — монументальная по своим размерам икона Богоматери «Старорусская» и образ «Св.Георгия» кисти Нестерова.Ольга Старцева, заместитель директора Пермской художественной галереи по научной работе: "Это исключительный по своей значимости подарок пермякам. Организовать эту выставку, собрать её, привезти — и всё это благодаря коллекционерам".