← В Перми открылся фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
Художественная галерея представила две выставки к юбилею Перми
Выставка «Небесные покровители земли русской» посвящена храмовым иконам России ХIX- начала XX веков. Здесь около 60 произведений предоставлены частными коллекционерами и ранее не экспонировались. Среди уникальных работ — монументальная по своим размерам икона Богоматери «Старорусская» и образ «Св.Георгия» кисти Нестерова.
Ольга Старцева, заместитель директора Пермской художественной галереи по научной работе: "Это исключительный по своей значимости подарок пермякам. Организовать эту выставку, собрать её, привезти — и всё это благодаря коллекционерам".
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми открылся фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
В Перми одна из старейших библиотек им. А.П. Гайдара предстала в новом образе
В выходные на пермской эспланаде будет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом
В Перми работает интерактивная выставка «Поезд Победы»
Приложение «Смотрим» для Android становится лучше
На ракету «Союз-2.1а» нанесли логотип «Пермь-300»
М/ф «Как кот Васька в третий класс перешел»
Скульптуру «Пермский медведь» вернут на прежнее место
Город на Каме. В Перми протестировали новый экскурсионный маршрут к 300-летию Перми
Ярмарка деликатесов «От Абхазии до Камчатки» вновь в Перми
Добавить комментарий: