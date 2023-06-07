В Перми открылся фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»
В Перми открылся Всероссийский фестиваль "Владимир Спиваков приглашает...". На этот раз фестиваль в Перми совпал сразу с двумя знаковыми юбилеями – 150-летием композитора Сергея Рахманинова и 20-летием Национального филармонического оркестра России. Открытие фестиваля не прошло мимо двух этих событий.
Главный герой вечера – сам маэстро, он за дирижерским пультом. В музыкальной программе первым произведением значился третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Сразу после этого - хоровой цикл «Три русские песни».
Как рассказал до начала концерта директор Национального филармонического оркестра Георгий Агеев, на этот раз музыка на фестивале будет достаточно разнообразной. Кроме симфонической музыки, будут вокальные, хоровые и фортепианные исполнения. Кроме звезд мирового масштаба, на пермской сцене можно будет увидеть молодых начинающих исполнителей.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми одна из старейших библиотек им. А.П. Гайдара предстала в новом образе
В выходные на пермской эспланаде будет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом
В Перми работает интерактивная выставка «Поезд Победы»
Приложение «Смотрим» для Android становится лучше
На ракету «Союз-2.1а» нанесли логотип «Пермь-300»
М/ф «Как кот Васька в третий класс перешел»
Скульптуру «Пермский медведь» вернут на прежнее место
Город на Каме. В Перми протестировали новый экскурсионный маршрут к 300-летию Перми
Ярмарка деликатесов «От Абхазии до Камчатки» вновь в Перми
Пермские туристы-экстремалы назвали один из самых недоступных пиков Урала в честь 300-летия Перми
Добавить комментарий: