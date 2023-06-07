В Перми открылся фестиваль «Владимир Спиваков приглашает»

В Перми открылся Всероссийский фестиваль "Владимир Спиваков приглашает...". На этот раз фестиваль в Перми совпал сразу с двумя знаковыми юбилеями – 150-летием композитора Сергея Рахманинова и 20-летием Национального филармонического оркестра России. Открытие фестиваля не прошло мимо двух этих событий.

Главный герой вечера – сам маэстро, он за дирижерским пультом. В музыкальной программе первым произведением значился третий фортепианный концерт Сергея Рахманинова. Сразу после этого - хоровой цикл «Три русские песни».

Как рассказал до начала концерта директор Национального филармонического оркестра Георгий Агеев, на этот раз музыка на фестивале будет достаточно разнообразной. Кроме симфонической музыки, будут вокальные, хоровые и фортепианные исполнения. Кроме звезд мирового масштаба, на пермской сцене можно будет увидеть молодых начинающих исполнителей.