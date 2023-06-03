В Перми одна из старейших библиотек им. А.П. Гайдара предстала в новом образе
«Гайдаровка», как её по-свойски зовут жители Висима, по имени советского писателя Аркадия Гайдара - старейшая в Перми. Благодаря участию в нацпроекте «Культура» переживает второе рождение - модельный формат.
Василий Головин, начальник департамента культуры и молодежной политики администрации Перми: "Модельная библиотека, это библиотека нового поколения, нового образца. Здесь федеральные деньги идут на то, чтобы мы могли обновить книжный фонд. Могли закупить современное оборудование, современную мебель".
К модельному стандарту в Перми городские власти уже привели 9 библиотек, три из них - в Мотовилихе. Пока непревзойдённой фишкой «Гайдаровки» стал мобильный планетарий.
Видеосеансы буду транслировать 4 раза в день, программы по темам космоса и явлений природы рассчитаны на аудиторию самого разного возраста. То же с библиотекой. На Висиме это единственное учреждение культуры шаговой доступности.
Светлана Хаерзаманова, директор «Объединения муниципальных библиотек» Перми: "Масса интерактивного оборудования, интерактивные киоски, которые сегодня помогут детям интеллектуально провести свой досуг, с пользой. Стремимся, чтобы эта библиотека стала вторым домом, но домом, который наполнен интересной информацией".
Для педагогов и воспитателей организован информационный центр. Есть методическая и правовая периодика, а также доступ к электронным базам, в том числе, Национальной электронной библиотеке.
Все издания библиотеки заведены в единую автоматизированную систему. С помощью электронного читательского билета можно самостоятельно взять или вернуть книгу.
Рады в библиотеке и взрослым. Для них есть специальный абонемент и зал семейного досуга.
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