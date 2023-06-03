В выходные на пермской эспланаде будет работать бесплатный кинотеатр под открытым небом

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В программе первого всероссийского фестиваля детского кино «Медвежонок» более 40 лучших российских и зарубежных фильмов, мультфильмов и сериалов для детей и взрослых. И посмотреть их можно, в том числе под отрытым небом прямо в центре краевой столицы.
Фестивальный городок на эспланаде стилизован под домашнюю гостиную с большим экраном, приставкой, пультом и диваном для уютного просмотра добрых фильмов всей семьей.
А ещё можно принять участие в мастер-классах по анимации, актерскому мастерству. Сфотографироваться с любимыми мультгероями и даже встретиться со звездами российского кинематографа. Отдельного внимания заслуживает конкурсная программа полнометражных фильмов.
Алёна Семерикова-Волкова, генеральный продюсер фестиваля «Медвежонок»: "В конкурсной программе представлены фильмы, в том числе «Девочка Нина похититель пианино», это премьера. Также в программе анимации есть премьерные серии от наших партнёров, от «Союзмультфильма», от телеканала «МУЛЬТ»".
На официальной церемонии открытия «Медвежонка» губернатор Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что фестиваль - это не только одно из флагманских событий 300-летия Перми, но и значимая профессиональная площадка для отрасли российского и семейного кинематографа.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Очень бы хотелось, чтобы прошло лет 20 и ребята, которые здесь сидят в первых рядах, которым мы с вами сегодня аплодировали, также стояли на этой сцене в Перми и говорили как я, что мы были воспитаны на добром российском детском кино".
Подробная программа фестиваля представлена на сайте киномедвежонок.рф. А ещё можно просто прийти на эспланаду в субботу или воскресенье, и оказаться в самом центре волшебного мира кино для всех.
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