В Перми работает интерактивная выставка «Поезд Победы»

27 мая в столицу Прикамья впервые прибыл уникальный «Поезд Победы». Это первая в мире инсталляция с эффектом погружения, размещенная в движущемся поезде. В 10 классе изучают историю Великой Отечественной войны. Так что в Поезд Победы Лев Нефонтов пришел подготовленный. Как и положено юнармейцу, много материалов читал дополнительно, так что сегодняшняя экскурсия кажется вдвойне интересней.

Лев Нефонтов: "Мероприятие в вагоне, вся эта экскурсия, все это мне сильно нравится, потому что это мне к сердцу близко. За душу берет вообще каждый момент, начиная от того как жили в этих вагонах, как ездили».Вся история Великой Отечественной войны уместилась в десяти железнодорожных вагонах. Причем историю эту можно не просто узнать, прочувствовать, фактически пережить вместе с героями того времени, вот так вот мирно начинался 1941 год.Каждый вагон - это отдельная история: окоп на передовой, передвижной госпиталь, подбитый бронепоезд или гнетущий концентрационный лагерь. Ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций, как в поезде Победы. Полностью погрузиться в атмосферу помогает и богатое мультимедийное сопровождение: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 тач-столов. Ксения, волонтер: "Эта выставка для всех нас, для неравнодушных людей. Я думаю, что каждому жителю нашей страны это будет интересно и важно».

Поезд Победы музей передвижной - колесит по стране с 2020 года. Два дня простоял в Березниках, теперь длительная стоянка на Перми-1.Евгений Хузин, директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края: "Очень значимо, что эта выставка приехала к нам в город Перми, в город трудовой доблести. Тысячи наших прикамцев ушли в годы врйны на поля сражений. Мы наследники великой Победы, у нас почетная миссия и обязанность хранить эту память».

Символично, что одни из первых посетителей музея пермские добровольцы - участники СВО. Уроки истории здесь никто не забывает. Андрей Шакалов: "Надо напоминать не только детям, но и взрослым о том, что мы победили, победили фашистскую гидру, мы победили практически полмира, которые помогали фашистам в 40-е годы, и вновь сейчас это актуально».

В Перми поезд Победы пробудет до 1 июня. Экскурсии здесь абсолютно бесплатны, предварительно надо только обязательно зарегистрироваться на сайте музея.