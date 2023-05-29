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Приложение «Смотрим» для Android становится лучше
Платформа «Смотрим» выпустила важное обновление для приложения на Android. Благодаря новой версии смотреть сериалы и фильмы, слушать радио и подкасты, читать и смотреть новости стало еще удобнее!
Улучшили:
- работу плеера и воспроизведение видео
- скорость обновления контента (последние выпуски ваших любимых программ и сериалов появляются без задержек)
- переход по пуш-уведомлениям
- точность определения вашего домашнего региона
Команда платформы “Смотрим” постоянно работает над улучшением сервисов и внимательно изучает все вопросы и предложения, которые пользователи отправляют в службу поддержки по адресу support@smotrim.ru.
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