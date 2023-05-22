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← М/ф «Как кот Васька в третий класс перешел»

На ракету «Союз-2.1а» нанесли логотип «Пермь-300»

На космодроме Байконур завершилась установка космической ракеты «Союз-2.1а» с грузовым кораблем «Прогресс МС-23». Как сообщили в Госкорпорации «Роскосмос», на судно нанесены символы, посвященные 300-летию Перми. В «Роскомосе» также рассказали, что сейчас ведется подготовка к пуску ракеты, он запланирован на 24 мая в 15.56 по московскому времени.
На «Прогрессе МС-23» предстоит доставить свыше 2,4 тонн грузов на Международную космическую станцию, в том числе около 500 кг топлива для дозаправки станции, порядка 630 кг питьевой воды и 40 кг азота, а также более 1,3 кг ресурсного оборудования и инструментов, расходных материалов и укладок для проведения научных экспериментов, предметов одежды, продуктов питания и санитарно-гигиенических средств для обеспечения работы и жизнедеятельности экипажа 69-й длительной экспедиции.

Метки: Наука и техника

Опубликовано: 22.05.2023 в 11:30 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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