М/ф «Как кот Васька в третий класс перешел»
Мультфильм 1969 года «Как кот Васька в третий класс перешел». Это один из первых мультипликационных фильмов, снятых студией Пермского областного телевидения. По сюжету, второклассник Витя Отставайкин совсем забросил учебу. На помощь ему приходит кот Васька, который за колбасу делает за школьника домашние задания. Источник: архив ГТРК "Пермь"
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