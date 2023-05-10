Скульптуру «Пермский медведь» вернут на прежнее место
В департаменте дорог и благоустройства администрации Перми рассказали, что скульптура «Пермский медведь» демонтирована из центра сквера у гостиницы "Урал". В ближайшее время мишка «переедет» обратно под ели, где он находился раньше. Как сообщили в мэрии, решение о переносе скульптуры было принято в связи с многочисленными просьбами жителей. Сейчас на этом месте благоустроена специальная бетонная площадка, к которой в дальнейшем будет проложена дорожка.
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