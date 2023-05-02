Город на Каме. В Перми протестировали новый экскурсионный маршрут к 300-летию Перми
В Перми протестировали новый экскурсионный маршрут, который будет ходить по историческим улицам города в честь юбилея краевой столицы. Его можно будет узнать по раскраске и необычному номеру – 300. Маршрут автобуса немаленький – 30 километров. Такое расстояние он будет проходить примерно за полтора часа.
Во время поездки пассажиры с помощью рассказов аудиогида смогут больше узнать об истории краевой столицы. Цена билета составит 300 рублей для взрослых и 200 для льготников. Расписания движения выложено на сайте администрации города. Официально маршрут начнет курсировать с 5 мая.Олеся Отегова: "Это будет интересно для гостей города, потому что здесь можно будет посмотреть полный обзор города, интересные места. Думаю, что не все жители города знают, какие у нас есть достопримечательности. Думаю, что это будет актуально, и так же очень актуально для детей".
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