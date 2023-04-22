Ярмарка деликатесов «От Абхазии до Камчатки» вновь в Перми
Рай для гурманов, широко известная ярмарка деликатесов «От Абхазии до Камчатки» - вновь в Перми. Правда, теперь в новом месте.
На ярмарку уникальных фермерских продуктов «От Абхазии до Камчатки», что открылась в Перми, бывалые гурманы приходят за стратегическим запасом специй, фирменными рецептами и просто хорошим настроением.
Дары Камчатки, например, представлены морепродуктами и натуральной красной икрой. Из мясных деликатесов - вяленая и запечённая дичь, колбасы и рулеты ручной работы.
На ярмарке не просто можно, а нужно пробовать всё перед покупкой.
Любители сладостей могут найти сухофрукты из Армении, мёд, южное варенье и сладости: пахлаву, чурчхелу, лукум, щербет. Всё приготовлено по семейным рецептам из натуральных ингредиентов.
Успеть оценить тонкий вкус фермерских деликатесов можно в торговом центре «Гипер-Виват» по 30 апреля.
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