Пермские туристы-экстремалы назвали один из самых недоступных пиков Урала в честь 300-летия Перми

Группа пермских туристов-экстремалов забралась на одну из труднодоступных вершин северной части Уральских гор и назвала её в честь 300-летия Перми. Ранее пик был безымянный. Всего в экспедиции участвовали четыре человека, среди которых был известный путешественник и ученый Андрей Королев. Он и поделился видеокадрами и рассказал, что маршрут выбирал специально с целью увековечить на картах юбилей любимого города. В тех местах, где нашли вершину альпинисты, когда-то пролегал первый торговый путь, связывавший центральную Россию с Сибирью.

Андрей Королев, руководитель команды «Полюс недоступности», доцент кафедры туризма ПГНИУ: "По реке Щугор этот торговый путь проходил. В бассейне этой реки я начал искать вершину высокую, стоящую отдельно, чтобы был большой перепад высот, и которая бы не имела до сих пор названия. Вершина оказалась в труднодоступном месте, около полюса недоступности уральского хребта. Чтобы туда попасть и вернуться назад, получился маршрут протяженностью более 300 километров".