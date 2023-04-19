Понаехали! "Арт-Пермь" представляет целых два этажа искусства
Гостями вернисажа стали 1600 человек. В течение нескольких часов на площадке выставки в КВЦ «Пермь Экспо» происходило непрерывное действо — прибывающих на вернисаж встречали стюардессы, представители разных диаспор угощали гостей национальной кухней. Всё это сопровождалась перформансами, танцевальными и музыкальными выступлениями, модными показами.
Звучное название экспозиции «Понаехали!» — это новый взгляд на традиционную и популярную у пермяков художественную выставку «Арт-Пермь». Выставка стала более яркой, дерзкой и масштабной — зрителей ждут целых два этажа искусства. Участвуют 360 художников из более чем 30 городов и 4 стран, которые представляют все направления изобразительного искусства — живопись, фото, скульптуру, графику.
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