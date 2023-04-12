Сегодня на пермской телебашне будет работать динамическая подсветка
Сегодня, в День космонавтики, главная телебашня Перми будет украшена огнями тематической архитектурной подсветки. Динамическая подсветка включится с 21:00 до 00:00. А в Пермском планетарии до 16:45 будет идти праздничная программа. Гостей ждут интерактивные викторины, запуск моделей ракет, образовательные программы, танцевальные флэш-мобы, мастер-классы.
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