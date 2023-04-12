Премьера в Пермском театре кукол: «Уроки жизни Ивана Семёнова»

В Театре кукол премьера к 300-летию Перми - спектакль «Уроки жизни Ивана Семёнова» по знаменитой повести Льва Давыдычева. Создатели по-новому взглянули на известную историю. В их версии Иван Семенов не двоечник, а креативный ребенок с богатой фантазией.Дмитрий Богданов, режиссёр: "Он много всего придумывает для того, чтобы не учиться, а придумывают все-таки нестандартные, неординарные дети. И мы решили, что это ребенок с креативным мышлением".

В спектакле играют паркетные куклы размером в человеческий рост, они особо подвижны и управляются артистом, стоящим позади.

Фёдор Овчинников, артист-кукловод Пермского театра кукол: "У него не было ни компьютера, никаких гаджетов современных, у него была своя фантазия".

А еще у Ивана Семенова была мечта - стать космонавтом. На сцене Кукольного даже появляется астронавт в настоящем ретро-костюме. Вообще, Иван Семенов получился настоящим символом целого поколения - мальчишек 60-х.

Дмитрий Вихрецкий, художественный руководитель Пермского театра кукол: "Мы пермякам уже подарили - девочкам Лёлишну, а мальчикам нужен был Иван Семёнов".

Как и в повести Льва Давыдычева, здесь есть и самый трогательный персонаж этой истории - бабушка Ивана Семенова.

Ольга Янкина, актриса-кукловод Пермского театра кукол: "Учеба, она переутомляет мальчика, вырастет - поумнеет".

Есть в спектакле и знаменитый буксир, «который должен тащить, а не бить» - девочка Аделаида.

Эпоха 60-х отражается и в костюмах, и в декорациях.

Поскольку Иван Семенов школьник, то и сцена Кукольного превращается в учебный класс. Здесь даже программки в виде тетрадки, а с обратной стороны инструкция - как из нее сложить бумажный самолетик.

На генеральный прогон спектакля «Уроки жизни Ивана Семёнова» в качестве зрителей пригласили пермских школьников. Второклассников, но не второгодников.

На премьере спектакля во всемирный День космонавтики ожидают специального гостя - Владимира Воробья - актёра, сыгравшего главного героя в фильме «Три с половиной дня из жизни Ивана Семёнова, второклассника и второгодника».