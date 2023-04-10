Стала известна программа фестиваля «Театральное Приволжье» в Перми

18 апреля в Перми стартует финальный этап фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» (6+). На него приедут труппы из шести регионов Приволжского округа. Спектакли-победители представят коллективы из Саратовской, Оренбургской и Самарской областей, Республик Татарстан и Марий Эл. События «Театрального Приволжья» включены в региональную программу празднования 300-летия Перми.

Как рассказали в Минкульте Пермского края, события фестиваля развернутся на четырех площадках столицы Прикамья: в Театре-Театре, в доме народного творчества «Губерния», Пермском театре кукол и Пермском краевом колледже искусств и культуры.

18 апреля в 16:30 на сцене Пермского дома народного творчества зрители смогут увидеть спектакль-финалист конкурса «Дети войны» от коллектива из Саратовской области. 19 апреля в 15:30 в большом зале театра кукол состоится показ спектакля «Волшебные сны Апуша» труппы из Республики Татарстан, в 15:30 в малом зале кукольного театра – спектакль «Слово о полку Игореве» от ребят из Самарской области. В этот же день в 15:30 в Пермском краевом колледже искусств и культуры состоится показ спектакля «Игра любви и случая» от Оренбургской области. В заключительный день фестиваля, 20 апреля, в 14:00 на большой сцене Театра-Театра – спектакль «Цветик-семицветик» коллектива из Республики Марий Эл, в 15:30 на Сцене-Молот – спектакль «Вдовы» от Самарской области.Торжественная церемония награждения победителей фестиваля детских и молодежных театральных коллективов «Театральное Приволжье» состоится 20 апреля 18:00 в Пермском академическом Театре-Театре. Вход - свободный, приглашаются все желающие.