В музее «Хохловка» начали готовиться к Пасхе. Всю неделю в нем будут вспоминать обряды и народные традиции, предшествующие главному торжеству.С пятницы и вплоть до «светлого праздника» для гостей работают интерактивные площадки.Традиционно накануне Пасхи танцы и песни — пост заканчивается, весна наступает, а значит, можно и развлечься!Сотрудники музея познакомят гостей с главными обрядами пасхального периода. Например, как традиционное создание пихтовых венков на Вербное воскресение.Учатся гости также пряже — за ткацкий станок садятся все. Получается не с первого раза.А на Великий чистый четверг люди заводили генеральную уборку: вытирали пыль, мыли полы, загребали счастье в дом. И даже хоронили клопов и тараканов!Ждут на пасхальную неделю пермяков также метание яиц и традиционный колокольный перезвон. Важных дат пасхального цикла много, потому мероприятий хватит на каждый день.Мария Сотникова, культ-организатор архитектурно-этнографического музея «Хохловка»: "Пост длинный, все от него уже устали, хочется уже праздника — и наконец, с Благовещения начиная — начинаются праздники. Основной, конечно же — это Пасха!".В этом году светлый праздник Пасхи в «Хохловке» пройдет 16 апреля — уже в следующее воскресенье.