Подведены итоги XVIII фестиваля народного творчества татар и башкир «Пермь талантлары»

В Перми завершился 18-й ежегодный открытый фестиваль народного творчества татар и башкир. Лучшие номера представили в заключительном гала-концерте. С малых лет Инна Габылханова татарский изучает наравне с русским и считает, что о своих корнях должен знать каждый. Читая стихи на родном языке, тем самым выражает любовь к своей малой Родине.

Инна Габылханова: "Эти стихи о нашем языке, о наших народах. Я сама татарка и люблю свой татарский язык".

В столице Прикамья состоялся 18-й ежегодный открытый фестиваль народного творчества татар и башкир «Пермь талантлары». Всего было заявлено несколько десятков работ, среди которых выбрали лучшие номера. Их артисты показали на гала-концерте.

Всего несколько творческих номинаций, в том числе, хореография, художественное чтение, вокальное и инструментальное исполнение.

На сцене коллективы не только из Перми, но и из небольших населенных пунктов Пермского края. Всех их объединяет любовь к своей малой родине, к своему языку. Победители в каждой номинации получат кубки.

По словам организаторов, фестиваль направлен на поиск ярких, творческих коллективов среди татар и башкир, а также на сохранение и развитие национальной культуры.

Данир Закиров, председатель Совета местной общественной организации «Татарская национально-культурная автономия г. Перми»: "Фестиваль у нас проходит в разных возрастных категориях. Самая главная наша задача, чтобы было больше молодёжи, дети, которые участвовали. Чтобы сохранить нашу национальную культуру языка, традиции нашего народа".

В этот раз фестиваль посвящён 300-летнему юбилею Перми и 100-летию со дня рождения героя Советского Союза Анвара Гатауллина. Недавно в его честь возле центральных проходных "Пермских моторов" открыли мемориальную доску. А известен он тем, что, управляя подбитым самолётом, направил горящую машину на расположение вражеских войск.

«Пермь Талантлары» проходит при поддержке департамента национальных и религиозных отношений администрации губернатора Пермского края.

Халил Фарвазетдинов, председатель Совета региональной общественной организации «Национально-культурная автономия татар Пермского края»: "Нам выделили здание в Перми под школу, мы её будем более лингвальной делать. Там будут и татары, и башкиры обучаться. Может, и другие национальности".

Также в рамках фестиваля жюри оценили работы народных мастеров, которые занимаются пошивом одежды, пишут картины, делают национальные игрушки.

Лучшим вокалистом признали Рустама Батырхина, а Инна Габлханова стала лучшей в номинации «Художественное чтение». Но награды, по её словам, сегодня не главное. У всех присутствующих цель одна - изучать свою национальную культуру и сохранять традиции.