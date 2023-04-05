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В микрорайоне Гайва очевидцы сняли на видео целый клубок змей
В связи с потеплением в Прикамье необычно рано проснулись змеи. Видео, подтверждающее это, сняли жители в пермском микрорайоне Гайва. На кадрах - целый клубок рептилий - как минимум, с десяток. Они ползают по сухой траве. Все происходит на роднике на лугах.
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