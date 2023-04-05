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В одном из «холмов» на эспланаде собираются создать музей шоколадного мастерства
Правительство Пермского края выпустило постановление о заключении концессионного соглашения по созданию в Перми музея шоколадного мастерства, сообщает РБК. Документ опубликован на портале правовой информации. Концессионером выступит ООО «СладКон», соучредителем которого является кондитерская фабрика «Пермская». Для создания музея власти передадут партнеру на 20 лет один из «холмов» на эспланаде, площадью 311 кв. метров. Планируется, что проект реализуют в текущем году. Проект предусматривает в музее несколько пространств. Одно из них будет предназначено для экспозиций, рассказывающих об истории Прикамья через историю сладостей. Хронологические рамки будут охватывать период от Средневековья (сладких традиций финно-угорской кухни) до сегодняшних дней. Еще одна интерактивная зона рассчитана на проведение мастер-классов, лекций, встреч. В здании музея также расположится сувенирная лавка, в которой будет представлена продукция не только Пермской кондитерской фабрики, но и других гастрономических «сладких» брендов региона.
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