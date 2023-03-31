Литературный автобус и арт-объект из гвоздей. Стартует проект «PRO Кунгур»

В Кунгуре сегодня состоится торжественная церемония открытия проекта «PRO Кунгур». В этом году город объявлен одним из трех центров культуры региона. Авторы проекта «PRO Кунгур» надеются пробудить интерес к богатому прошлому города через установку новых арт-объектов, проведение малых и больших фестивалей в новом формате и развитие межмуниципального, межрегионального и международного сотрудничества.

Авторы проекта «PRO Кунгур» сообщили, что в год 360-летия в городе пройдет большое число юбилейных мероприятий. Ключевыми событиями станут фестиваль уличных театров «Прорыв», всероссийский фестиваль малых туристических городов «Большие события малого города». В Кунгуре также установят арт-объект «Мечтатель» и обустроят Сквер путешественников. Что касается 31 марта, то этот день будет наполнен уникальными экскурсиями, встречами и открытиями.

Гости мероприятия смогут пройтись по НеобыЧайному лабиринту, сделать фото у Пупа земли, прокатиться на Литературном автобусе, прогуляться по исторической части города, посетить музеи и выставочные залы.

Праздничный день завершится торжественной Церемонией открытия проекта "Центр культуры Пермского края" в КРК "Премьер зал". Изюминкой мероприятия станет возможность поучаствовать в создании арт-объекта из гвоздей. Идея инсталляции в том, чтобы показать, что каждый гость, каждый кунгуряк – "гвоздь программы", человек, способный повлиять на развитие города.