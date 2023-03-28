Подведены итоги окружного фестиваля «Театральное Приволжье»
Стали известны результаты четвертого сезона окружного фестиваля "Театральное Приволжье". Лучшим молодежным театром был признан коллектив из Самарской области, а первое место среди детских заняли ребята из Республики Татарстан.
По видеосвязи регионы выставляли оценки друг другу, за себя голосовать было нельзя. Пермский край на окружном уровне представлял молодежный коллектив театр танца "New vision" из Перми со спектаклем "Река жизни". В номинации "Детский театр" была представлена театральная студия "Туки-Луки" со спектаклем "Поехали!"
Отличительной особенностью этого года стало большое количество пластических спектаклей. Ставили также классические произведения и патриотические пьесы. К примеру, народный театр "Успех" из Красновишерска сыграл на сцене "А зори здесь тихие".
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