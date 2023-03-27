С ветерком на лопате. В Губахе проводили зиму необычными гонками
В Губахе на знаменитом горнолыжном курорте зиму проводили гонками на лопатах. При этом склон принимал гостей и с традиционным снаряжением - лыжами и сноубордами, но в финале сезона самые отважные предпочитают широкие пластиковые лопаты для снега.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
«Живая классика»: в Прикамье определят лучших чтецов
85 мероприятий к 85-летию. Мотовилихинский район отмечает юбилей
В Пермском крае сняли на видео забег стада кабанов
В небе над Пермью можно будет увидеть МКС
Фильм “Чебурашка“ вышел в "Wink"
Медведица Туся выспалась. Конноспортивный клуб приглашает на благотворительный фестиваль «Комоедица»
В Пермском университете отметят День числа "Пи"
В Перми определен перевозчик на экскурсионный маршрут, который запустят к 300-летию города
В Перми подготовили праздничную афишу к 8 Марта
Выпущены открытки с природными достопримечательностями Прикамья
Добавить комментарий: