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«Живая классика»: в Прикамье определят лучших чтецов
Сегодня стартует четвертый этап международного конкурса «Живая классика». В библиотеках, книжных магазинах, образовательных учреждениях школьники прочтут отрывки из художественных произведений. В каждом регионе жюри выберет троих лучших чтецов, которые пройдут в следующий этап и отправятся в «Артек». В Перми ребята будут читать выбранные ими тексты в детской краевой библиотеке имени Льва Кузьмина в четверг 30 марта.
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