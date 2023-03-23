85 мероприятий к 85-летию. Мотовилихинский район отмечает юбилей

Соревнования по гребле на лодках класса «Дракон», а также массовое угощение большим тортом - в год 300-летия Перми Мотовилихинский район празднует 85 лет с момента своего официального создания. О юбилейных мероприятиях стало известно на заседании Совета директоров предприятий Мотовилихинского района при участии главы Перми Алексея Дёмкина.

Событийный ряд празднования в этом году выстроен в концепции «85 мероприятий к 85-летию». 12 июня в честь Дня рождения города на территории Мотовилихинского пруда пройдет народное гуляние со спортивным праздником, угощением жителей, концертной программой и розыгрышем призов. Далее масштабный праздник состоится 12 августа, в честь Международного дня молодежи на ул. Крупской – фестиваль уличной культуры включит в себя соревнования по кросс-фиту, танцевальный турнир и мастер-классы.Алексей Дёмкин, глава Перми: "Подготовка к юбилею города - это не только подготовка к празднику, но и мощнейший импульс для развития нашего любимого города Перми. Выполнено благоустройство 6 скверов и построен сквер на улице Гашкова, 20. В этом году завершатся работы по строительству сквера по Калгановской и ремонту еще трех объектов - скверы по улице Макаренко, бульвара по ул. Металлистов и бульвара по Крупской от Макаренко до Ушинского". В этом году Совет директоров предприятий и организаций Мотовилихинского района Перми возобновляет свою работу в очном режиме - со времен пандемии. В этот раз мероприятие прошло на базе санатория «Лесная поляна» в Перми. Для руководителей ключевых предприятий района была организована экскурсия по лечебным и оздоровительным кабинетам.