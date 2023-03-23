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В Пермском крае сняли на видео забег стада кабанов
В Крыловском участковом лесничестве Прикамья запечатлели стадо кабанов. Видео с дикими животными, бегущими в поле, опубликовали в социальных сетях сотрудники краевого Минприроды. Как правило, дикие кабаны стараются держаться вместе, но это не всегда безопасно для случайных очевидцев.
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