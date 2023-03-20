В небе над Пермью можно будет увидеть МКС
21 марта в 20:21 (восход МКС на юго-западе)
22 марта в 21:10
23 марта в 20:22
24 марта в 21:10
С 25 марта в 20:22 (восход МКС на западе)
26 марта в 21:11
27 марта в 20:23
28 марта в 21:12
29 марта в 20:23
30 марта в 21:11
1 апреля в 21:13 (низко над юго-западным горизонтом)
Указано точное время видимости в Перми, если орбита МКС существенно не изменится.
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