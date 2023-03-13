В Перми определен перевозчик на экскурсионный маршрут, который запустят к 300-летию города

В департаменте транспорта администрации Перми сообщили, что завершился конкурс на право обслуживания экскурсионного маршрута №300т. Перевозчиком станет ООО «Автобик». Сейчас определяется дата запуска маршрута и размер стоимости проезда.

Напомним, продолжительность всего маршрута составит 1,5 часа пути, за это время автобус проедет 30 километров по историческим улицам города. Предполагается, что рейс будет стартовать от станции «Пермь-1», затем проедет через Соборную площадь, эспланаду, Октябрьскую и Комсомольскую площади, монумент «МиГ на взлете», по улицам Сибирской и Луначарского направится в Мотовилиху к Музею пермской артиллерии, после чего вернётся на исходную точку.

Поездку будет сопровождать аудиогид, билет будет действовать в течение всего дня, то есть можно будет выходить на остановках и через какое-то время вновь садиться в автобус.Кроме того, этот же перевозчик будет обслуживать экспресс-маршрут №1т «Микрорайон Заозерье – Центральный рынок». Он позволит связать микрорайоны Заозерье и Гайва с центром города ускоренным сообщением, а также разгрузить автобусы маршрутов №49 и №53. На маршруте предполагается использование автобусов среднего класса.