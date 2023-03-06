В Перми подготовили праздничную афишу к 8 Марта
7 марта в 18:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция «С соцреалистическим размахом. Образ женщины в произведениях советских художников».
8 марта в Органном зале филармонии состоится «Праздничная программа для милых дам» от Российского квартета саксофонистов. «Квартет 4 х 4» приглашает в романтичное музыкальное путешествие – от популярной классики до любимейших образцов киномузыки, джаза и эстрады.
Пермский губернский оркестр представит праздничной концерт "С любовью" в ДК им. Солдатова. Дом Мешкова приглашает на сборную экскурсию «Женские образы в исторической экспозиции Дома Мешкова». Гости музея узнают о графине Софье Владимировне Строгановой, о Евгении Павловне Серебренниковой, первой в России женщине-офтальмологе, Вере Макаровне Балковой, курировавшей военную промышленность Молотовской области в годы Великой Отечественной войны и многих других.
С 8 марта в арт-пространстве «Другие круги» работает персональная выставка художницы из Екатеринбурга Евгении Вороновой «Клуб маленьких искусствоведов». Герои картин - девочки малышки, их будни, мечты, фантазии, дружбы, ссоры, секретики.
В частной филармонии «Триумф» состоится сразу несколько праздничных весенних событий: вечер начнется в 17:00 с открытия новой выставки в фойе. Выставка «Где цветы?» посвящена наступлению весны после долгой и холодной зимы. Главной темой выставки станут цветы как символ жизни, красоты, хрупкости и надежды. Праздничный вечер продолжится в 19:00 показом отреставрированной версии легендарного французского музыкального фильма «Шербурские зонтики» 1964 года.
Всю неделю, в том числе в праздничный день 8 марта в "Театре-Театре" - премьера «Гостиница "Центральная": спектакль-открытка с любовью к Перми. Он напоминает о ярких фактах истории Перми и знакомит с интересными человеческими судьбами.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Выпущены открытки с природными достопримечательностями Прикамья
В библиотеке им. Горького работает выставка «Пермь на почтовых открытках»
На пермской эспланаде откроется масленичная ярмарка
В Пермском университете отмечают День китов
В Перми презентуют коллекционную купюру к 300-летию города
На эспланаде завершена работа над скульптурой «Сердце Пармы»
Ты узнаешь её из тысячи: над Землёй мчится зелёная комета C/2022 E3
В Перми открылась выставка миниатюрных троллейбусов
С местом для «Счастья» определились окончательно
Пермяк поймал щуку весом 8 кг
Добавить комментарий: