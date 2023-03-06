В Перми подготовили праздничную афишу к 8 Марта

В преддверии первого весеннего праздника, Международного женского дня, 7 марта ансамбль солистов «Хорус–квартет» приглашает на концерт «Нет для любви преград». В Органном зале филармонии солисты Александр Рогожкин, Максим Лаптев, Максим Ануфриев и Эдуард Морозов постараются растопить женские сердца песнями о любви.7 марта в 18:30 в Пермской краевой библиотеке им. Горького пройдёт лекция «С соцреалистическим размахом. Образ женщины в произведениях советских художников».8 марта в Органном зале филармонии состоится «Праздничная программа для милых дам» от Российского квартета саксофонистов. «Квартет 4 х 4» приглашает в романтичное музыкальное путешествие – от популярной классики до любимейших образцов киномузыки, джаза и эстрады.Пермский губернский оркестр представит праздничной концерт "С любовью" в ДК им. Солдатова. Дом Мешкова приглашает на сборную экскурсию «Женские образы в исторической экспозиции Дома Мешкова». Гости музея узнают о графине Софье Владимировне Строгановой, о Евгении Павловне Серебренниковой, первой в России женщине-офтальмологе, Вере Макаровне Балковой, курировавшей военную промышленность Молотовской области в годы Великой Отечественной войны и многих других.С 8 марта в арт-пространстве «Другие круги» работает персональная выставка художницы из Екатеринбурга Евгении Вороновой «Клуб маленьких искусствоведов». Герои картин - девочки малышки, их будни, мечты, фантазии, дружбы, ссоры, секретики.В частной филармонии «Триумф» состоится сразу несколько праздничных весенних событий: вечер начнется в 17:00 с открытия новой выставки в фойе. Выставка «Где цветы?» посвящена наступлению весны после долгой и холодной зимы. Главной темой выставки станут цветы как символ жизни, красоты, хрупкости и надежды. Праздничный вечер продолжится в 19:00 показом отреставрированной версии легендарного французского музыкального фильма «Шербурские зонтики» 1964 года.Всю неделю, в том числе в праздничный день 8 марта в "Театре-Театре" - премьера «Гостиница "Центральная": спектакль-открытка с любовью к Перми. Он напоминает о ярких фактах истории Перми и знакомит с интересными человеческими судьбами.