В Пермском университете отметят День числа "Пи"
День числа Пи пройдёт сразу на двух площадках — в конференц-зале ПГНИУ и в СДК ПГНИУ. Начало в 14:00.
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