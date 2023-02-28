Выпущены открытки с природными достопримечательностями Прикамья
Это лимитированная коллекционная серия, подготовленная совместно с Русским географическим обществом.
Для каждого российского региона выпустили по пять открыток с самыми известными достопримечательностями.
На открытки с природными красотами Прикамья попали река Вишера, скала Чёртов палец на Усьве, водопад Жигалан, старинное село Бым и окрестности северного поселка Бисер.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В библиотеке им. Горького работает выставка «Пермь на почтовых открытках»
На пермской эспланаде откроется масленичная ярмарка
В Пермском университете отмечают День китов
В Перми презентуют коллекционную купюру к 300-летию города
На эспланаде завершена работа над скульптурой «Сердце Пармы»
Ты узнаешь её из тысячи: над Землёй мчится зелёная комета C/2022 E3
В Перми открылась выставка миниатюрных троллейбусов
С местом для «Счастья» определились окончательно
Пермяк поймал щуку весом 8 кг
Оса-Кунгур-Чернушка: в Прикамье выявили свой "бермудский треугольник"
Добавить комментарий: