В библиотеке им. Горького работает выставка «Пермь на почтовых открытках»
В библиотеке им. Горького работает выставка "Пермь на почтовых открытках", посвященная 300-летию краевой столицы. Экспонаты рассказывают о местной архитектуре и охватывают историю города за последние 100 лет.
Среди уникальных экспонатов выставки: первая видовая открытка Перми 1900 года с изображением Дома Мешкова, изданная на французском языке к Международной промышленной выставке в Париже; открытка с изображением Мотовилихинских пушечных заводов из коллекции 32-го президента США Франклина Делано Рузвельта, известного филателиста и автора некоторых почтовых марок США.Ценность коллекции состоит в том, что многие здания, представленные на открытках, к настоящему моменту существенно перестроены, а часть – сохранились только на почтовых открытках.
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