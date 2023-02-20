На пермской эспланаде откроется масленичная ярмарка

С 23 февраля на городской эспланаде возле главной ёлки начнёт работу праздничная ярмарка, приуроченная к Масленице. Она будет открыта с 11:00 до 19:00 до 26 февраля. Гостей ярмарочных гуляний ждёт большой выбор продукции от местных фермеров и производителей: мясные и рыбные деликатесы, молочная продукция, сыры, мёд, уникальные товары ручной работы. Каждый желающий сможет продегустировать Иван-чай и полезные сладости.
На протяжении всех дней на ярмарке будет работать тематическая фотозона. Кроме того, 24 февраля в 13:00 запланирована программа «Вкусная масленица». Посетителей ждут горячие блины и конкурсы с призами.
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