Ты узнаешь её из тысячи: над Землёй мчится зелёная комета C/2022 E3

1 февраля в 21:00 на минимальном расстоянии от Земли - в 42,5 миллиона километров - пролетит комета C/2022 E3. Именно в это время лучше всего наблюдать её, так как она достигнет максимальной яркости и минимального расстояния от нас. Длина газового хвоста составляет примерно 1,49 млн км. Комету можно будет узнать по зеленоватому оттенку над «ковшом» созвездия Большой Медведицы.

Как отмечают специалисты, увидеть небесное тело можно будет невооруженным глазом, но на пределе человеческих возможностей. Комету можно найти в созвездии Жираф в 17 градусах северо-восточнее Полярной звезды. Как рассказали в Пермском планетарии, чтобы увидеть комету, необходимо найти место, где небо не будет засвечено уличным освещением, желательно взять с собой телескоп или бинокль, чтобы лучше рассмотреть объект. Такая уловка, как боковое зрение, также может помочь обнаружить комету.