На эспланаде завершена работа над скульптурой «Сердце Пармы»
На пермской эспланаде, в границах выставки работ, созданных в рамках Кубка по ледовой скульптуре, пермские художники завершили работу над новой композицией "Сердце Пармы". Её построили на месте рухнувшей из-за потепления и сильного ветра скульптуры "300 П", которая победила в конкурсе. Новая фигура создана вне соревнований. Над ней трудились Сергей Батуев, Андрей Катаев и Максим Верт.
"Мы хотели подчеркнуть изюминку природы Пермского края, её маленькие достопримечательности, узнаваемые элементы, как гора Полюд, ее туристическую зону, реки, скалы. Плюс вечером случается небольшая магия, когда включается подсветка, загораются основные элементы, происходит игра граней, плоскостей и текстур", - рассказал Андрей Катаев.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
Ты узнаешь её из тысячи: над Землёй мчится зелёная комета C/2022 E3
В Перми открылась выставка миниатюрных троллейбусов
С местом для «Счастья» определились окончательно
Пермяк поймал щуку весом 8 кг
Оса-Кунгур-Чернушка: в Прикамье выявили свой "бермудский треугольник"
В ЦВЗ откроется выставка работ 60 художников о Перми
В микрорайоне Заозерье замечена лиса
В новогодние праздники пермяки могут посетить марафон ремесленных и игровых мастер-классов
В Пермском зоопарке провели тараканьи бега
Застывшая красота. В Добрянском округе создают уникальный городок ледопадов
Добавить комментарий: