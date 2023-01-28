В Перми открылась выставка миниатюрных троллейбусов

В музее «Ретро-гараж» открылась выставка миниатюрных троллейбусов. Всего их больше сотни. Каждая модель отражает все этапы истории этого вида транспорта, который для Перми уже прошлое.Главный герой стихов Окуджавы – троллейбус МТБ-82. Именно такие появились первыми в Перми в 1960 году. Десять несколько поддержанных рогатых машин прислали тогда из Москвы.Ярослав Глаголев, преподаватель ПНИПУ, владелец коллекции «Модели общественного транспорта»: "Приезжали московские водители, проводили инструктаж и стажировку наших водителей. Москвичи с невероятной скоростью гоняли по Комсомольскому проспекту. В Перми у нас всегда все такое сонное, медленное".На смену МТБ-82 пришли ЗИЛ-5. Эти троллейбусы уже можно найти на кадрах хроники в 70-е. Именно они ходили по Комсомольскому проспекту.Модель троллейбуса СВАРЗ-МТБЭС стала знаменитой на весь Союз, ведь за его управлением Ольга Аросева догоняла Иннокентия Смоктуновского в финале комедии Эльдара Рязанова «Берегись автомобиля».Одними из последних троллейбусов, что ездили по Перми, были ЗИЛ-9. С рогатым общественным транспортом в столице Прикамья простились в 2019 году.Один троллейбус в Перми все-таки сохранился. Модель КТГ-2, выпущенная в 70-х годах. Правда, пассажиров он не возил, а работал как грузовой на нужды «Горэлектротранспорта». Кстати, мало кто знает, но этот троллейбус гибрид. Он мог отсоединяться от электричества и работать на бензиновом двигателе.А так в крае встретить троллейбусы теперь можно в Березниках. Или в музее «Ретро-гараж». Владелец коллекции Ярослав Глаголев, кажется, знает про общественный транспорт все. Он охотно делится информацией во время экскурсий.Анна Черепанова, заместитель директора музея «Ретро-гараж»: "Продолжается монтаж выставки моделей общественного транспорта, на которой будут представлены автобусы, троллейбусы, а также впервые будут выставлены трамваи".Красные усть-катавские трамваи еще можно даже изредка встретить и на улицах Перми.