С местом для «Счастья» определились окончательно
В Перми завершают передвижение знаменитого арт-объекта "Счастье не за горами". Теперь достопримечательность будет расположена чуть правее. После реконструкции участка набережной возле Речного вокзала отремонтированный монумент вернули на место в ноябре прошлого года. Но у жителей возникло недовольство - начал мешать фонарный столб, который оказался посередине надписи. Он портил вид, фотографии получались некрасивые. Сейчас ошибку исправили - ар-объект будет находиться между двумя фонарными столбами.Пресс-служба администрации губернатора Пермского края: "Сейчас совместно с администрацией Перми было принято решение перенести на несколько метров надпись. Таким образом, был найден компромиссный выход из ситуации: «Счастье» осталось в границах пешеходной части за Речным вокзалом, а пермяки и туристы могут, как и прежде, делать красивые фото с видом на Каму. Ответственным ведомствам города и края было указано на необходимость согласования действий".
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