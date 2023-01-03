В Пермском зоопарке провели тараканьи бега

На территории Пермского зоопарка в новогодние каникулы проходят познавательные и развлекательные мероприятия для детей. Например показательные кормления зверей. А в павильоне экзотических животных провели тараканьи бега.

Новогодние мероприятия в Пермском зоопарке расписаны на всю неделю - можно приходить хоть каждый день и каждый раз наблюдать за прогулками или кормлением тех или иных животных.У вольеров с хищниками неизменный аншлаг. Амурская тигрица Афина вышла на прогулку. Посетители говорят, летом она обычно прячется от посетителей, а сейчас хищницу можно рассмотреть во всей красе. В 13:30 на прогулку выходит альпака Наоми.

"Аппетит новогодний, настроение хорошее - они очень любят снежок. Общительная, относится к детям хорошо - Наоми мы выкармливали сами, из соски", - рассказали работники зоопарка."В теплом павильоне для экзотических животных начались тараканьи бега. Насекомые должны преодолеть дистанцию в 1 метр, но учитывая их скорость, которая может достигать 4 км в час, сделать они это могут достаточно быстро. Вся проблема в том, что зачастую насекомые бегут не в том направлении, как хотелось бы, и это придает дополнительный азарт происходящему. В спринтерской гонке участвуют тараканы блаберус - "мёртвая голова". Это самые активные тараканы пермской коллекции.

Эмоции зашкаливают не хуже, чем на любом зрелищном соревновании. Тотализатора, конечно, нет, но приз для победителя обязателен - сегодня это билеты в акватеррариум. Последнее развлечение на сегодня - показательное кормление носух и сурикатов. И так каждый день. Новогодние каникулы в пермском зоопарке расписаны практически по часам. Всю программу можно найти на сайте. Дополнительных затрат, кроме входного билета, не потребуется.