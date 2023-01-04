В новогодние праздники пермяки могут посетить марафон ремесленных и игровых мастер-классов

Пермские музеи в новогодние праздники представляют марафон ремесленных и игровых мастер-классов. Пермяки смогут посетить урок обвинской росписи или игру в камушки.

На марафоне ремесленных и игровых мастер-классов можно попробовать сыграть в игру «пешки». Где нужно подкидывать нарезанные веточки и смотреть, как упали, и потом каждый игрок собирает те, что корой к верху, с определёнными условиями, чтобы не совсем просто было.

А ещё есть игра в камушки, где тоже проверяется ловкость, когда игроки подкидывают и ловят камушки, стараясь не рассыпать.

Также можно научиться делать игрушки из фетра, разного цвета, с мягкой начинкой, что, по сути, не особо сложно, если дружишь с иголкой и ниткой. Кроме того, есть специальные деревянные штампики из ясеня - это чтобы делать рисунки на ткани.

Традиционно, каждый год пермские музеи - филиалы краеведческого - предлагают всем желающим принять участие в разных мастер-классах и развлечениях. Пермяки могут шить, рисовать, вырезать и клеить.

Всегда интересно сделать что-нибудь своими руками, и такая возможность есть - для взрослых и для детей. Итог один - собственноручно изготовленные сувениры на память о новогодних каникулах.

Одним из новогодних сувениров может стать обвинская роспись, которая входит, кстати, в 100 главных этнических артефактов России. Такой украшали в своё время различные предметы быта, например, прялки. В Музее-диораме опытный мастер может научить желающих премудростям этой росписи, что родом из Пермского края.

Лидия Ерохина, народный мастер: "В основном в Ильинском районе, в тех сторонах, и почему обвинская - потому что там протекает река Обва! Всё очень просто - обвинская роза, обвинская роспись".

Если зайти внутрь мемориального дома-музея «Подпольная типография», на Монастырской, то можно попробовать свои силы в работе с картоном. А конечная цель - сделать гирлянду, украшающую новогоднюю ёлку.

Это только часть того, что предлагают пермякам. Событий будет много, всё подробно расписано на сайте краеведческого музея. В той же Хохловке кроме мастер-классов обещают святочные гуляния, которые начнутся с 8 января. В программе: уличные народные игры, посиделки, сказки и загадки.