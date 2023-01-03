Застывшая красота. В Добрянском округе создают уникальный городок ледопадов

Ледопады, как рукотворные явления, вскоре появятся под Пермью, в районе Красной Слудки. Строит их один энтузиаст. Полюбоваться на результаты могут все желающие. Где можно увидеть застывшую красоту?Убрать надо часть льда, чтобы дать свободу воде, которая постоянно распыляется из специально подведённых трубок. Так что Станиславу приходится регулярно забираться наверх, помогая расти ледяным сооружениям. Пока их немного - башни и ограждение, где также постоянно идёт поступление воды. Станислав однажды придумал, и теперь вновь реализует свою задумку - создавая городок ледопадов, вблизи села Красная Слудка, где смогут отдохнуть и взрослые, и дети. На этот раз старт был дан в начале декабря, и вот уже практически месяц растут ледяные гиганты. Станислав Лыков: "Мы ещё в январе будем делать, строить, наверно, в конце января загоним технику, расчистим площадку, чтобы можно было посетителям где-то ходить, гулять. Сейчас пока тропинки сделаны технические, я думаю, что в конце января мы уже парк откроем для посещения".

Путешествуя, рассказал Станислав, видел много интересного, часто в труднодоступных местах. А здесь место открытое, но нужно приложить усилия, чтобы рельеф постепенно изменился, и городок вырос с нуля.

Находясь рядом, оцениваешь масштабы, и это ещё далеко не окончательный вариант, городок продолжает расти. Человек и природа - два участника в этом шоу, и в итоге получается что-то необычное. Главное, чтобы воды хватило. Хватить должно, говорит строитель городка, прямо сейчас вместе с детьми готовят новую площадку, обрисовывая её контуры. Здесь по задумке будет ледяной грот, с деревом в центре и высотой метров шесть.

Станислав Лыков: "Это трёхэтажный дом! Чтобы в центр можно было зайти, посидеть, пофотографироваться и выйти из него".

Тут главное терпение, и тогда всё получится, говорят участники процесса. То, что это интересно, подтверждают случайные зрители, которых на ледяные бастионы пусть и не пускают, но сделать снимки и поделиться впечатлениями вполне можно.

Вячеслав Зорин: "Обязательно сюда приеду с семьёй, путешествую много, в прошлом году был на Байкале, путешествую по Пермскому краю, видел водопад Плакун, много водопадов, но такой красоты, как здесь, ещё не видел".

А когда можно забираться наверх, исследовать созданные человеком пещеры, желающих набирается много. Эти кадры тому подтверждение, когда мы первый раз побывали в городке в прошлом году. А простоит это всё чуть ли не до апреля, говорит Станислав, во всяком случае, в прошлый раз было именно так.