Куда сходить в Перми в новогодние каникулы?

В новогодние каникулы пермяков ждут разные события, где можно стать зрителем или участником. Так, на набережной ждёт в гости резиденция Деда Мороза, где всех желающих встречают сам Дед Мороз и Снегурочка. Пермские детишки могут загадать желание, сфотографироваться, почитать стихи, и так до 8 января. Располагается резиденция рядом с большой детской площадкой.

На площадке около Театра-Театра каждый день, до 8 января, работает большая новогодняя ярмарка, где свои товары предлагают производители из разных округов Прикамья - Чердыни, Нытвы, Барды, Кунгура и не только. Это различные деликатесы, выпечка, сувениры. Кроме того, прямо на улице желающих попить чаю ждёт самовар-гигант, объёмом 555 литров. В своё время он попал в Книгу рекордов России, как самый большой действующий самовар в мире.

Разные мероприятия запланированы в городских парках, не только эспланада станет местом встреч. Так, в Парке имени Чехова, на Гайве, пройдут в разные дни разные концертные программы. Точно так же ждут гостей в Парке «Счастье есть», который находится в Закамске, в Саду Миндовского. Кроме того, по всему городу для весёлого времяпрепровождения возвели разные ледовые объекты, в том числе и горки.

До 3 января интересное световое шоу можно наблюдать на Коммунальном мосту. Архитектурная подсветка будет работать в специальном новогоднем режиме с применением лазеров. Точно так же праздничные огни горят на главной телебашне, здесь подольше - любоваться световым шоу можно будет до 13 января.