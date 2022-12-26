В Перми завершается фестиваль «Дягилев+»
В Перми сегодня грандиозным концертом альтернативной музыки на «Заводе Шпагина» завершится трехдневный марафон специального проекта «Дягилев +». Ранее в частной филармонии «Триумф» зрители постелили концерт солистов оркестра musicAeterna, который исполнил струнные квартеты Дмитрия Шостаковича, а в зале краевой филармонии при полном аншлаге было дано ночное выступление хора musicAeterna под управлением Виталия Полонского, где была исполнена рождественская музыка шести веков.Виталий Полонский, главный хормейстер «musicАeterna»: "Нам хотелось, чтобы этот концерт состоялся именно 24 декабря, потому что даже ментальное настраиваешься по-другому, несмотря на то, что у нас был генеральный прогон совершенно другой музыки, мы смогли перестроиться и настроиться на такой светлый, праздничный тон".
В рамках образовательной части художественный руководитель фестиваля «Дягилев+» Теодор Курентзис провел мастер-класс для оперных певцов и дирижеров. Центральным событием стал показ сценической версии оперы Карла Орфа «Мистерии на конец времени» на площадке социокультурного пространства «Завод Шпагина». Постановка выдвинута сразу в нескольких номинациях на соискание национальной премии «Золотая маска».
Спецпроект «Дягилев +» задуман как дополнение к основной программе Дягилевского фестиваля.
Анна Касимова, директор фестиваля «Дягилев+»: "Общая идея самого фестиваля - это, конечно, открывать новые имена, показывать события, которые на пике, которые появились на слиянии жанров, всё самое интересное, современное, новое, помогать современным артистам что-то изобретать, делать новое".
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