Огни на главной елке Перми зажгут 16 декабря

16 декабря состоится церемония награждения учеников пермских школ знаком отличия «Гордость Пермского края». Затем школьники отправятся на городскую эспланаду, чтобы первыми отправить новогодние открытки с символикой «Пермь-300» из пункта посткроссинга Почты России и зажечь огни на главной городской ели. Начало мероприятия – в 17:00 в 68-квартале городской эспланады. Как сообщили в администрации Перми, в этом году на новогодней ели появятся новые украшения.

Добавим, что принять участие в акции «Новогодняя открытка из Перми» сможет любой желающий. 1000 бесплатных открыток можно будет отправить близким в любой уголок России, пункт посткроссинга на эспланаде будет работать с 17:00 до 20:00. Кроме того, у участников акции появится возможность поставить на своём отправлении праздничный оттиск специального почтового штемпеля «С Новым годом!», который впервые был изготовлен специально для Перми к празднику.