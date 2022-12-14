Огни на главной елке Перми зажгут 16 декабря
16 декабря состоится церемония награждения учеников пермских школ знаком отличия «Гордость Пермского края». Затем школьники отправятся на городскую эспланаду, чтобы первыми отправить новогодние открытки с символикой «Пермь-300» из пункта посткроссинга Почты России и зажечь огни на главной городской ели. Начало мероприятия – в 17:00 в 68-квартале городской эспланады. Как сообщили в администрации Перми, в этом году на новогодней ели появятся новые украшения.
Добавим, что принять участие в акции «Новогодняя открытка из Перми» сможет любой желающий. 1000 бесплатных открыток можно будет отправить близким в любой уголок России, пункт посткроссинга на эспланаде будет работать с 17:00 до 20:00. Кроме того, у участников акции появится возможность поставить на своём отправлении праздничный оттиск специального почтового штемпеля «С Новым годом!», который впервые был изготовлен специально для Перми к празднику.
|
Комментарии
К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!
Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:
В Перми пройдет большой книжный фестиваль
В Перми прошло вручение премии по культуре
Пермский период Великого Князя Михаила Романова
Локомобиль XIX века: сотрудники Красновишерского лесничества обнаружили останки старинной техники
Большая премьера: "Замок герцога Синяя Борода"
Сегодня на телеканале «Россия» премьера нового сезона музыкального шоу «ДУЭТЫ»
В Горьковке откроется литературно-поэтическая площадка «История»
Пять фильмов получат рибейт из бюджета Пермского края за 2022 год
Выпущено приложение для экскурсий по Перми с Иваном Семеновым
Цирк Филатовых представил в Перми новое шоу
Добавить комментарий: