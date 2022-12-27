6 тонн апельсинов, Гена-садовник и бизнес-леди вместо Шапокляк. Историю Чебурашки расскажут по-новому

1 января на большие экраны страны выходит фильм «Чебурашка». Это не мультфильм, а полнометражная картина. Основана она на известной всем взрослым истории. Только Крокодила Гену не ищете, и Шапокляк отсутствует. Почему и кто их заменил?Неизвестный науке зверь и такой знакомый миллионам людей по всему миру впервые на большом экране. Воплотить легендарную историю в жизнь взялись авторы успешной трилогии «Последний богатырь».

По сюжету мохнатый непоседливый зверек из далекой апельсиновой страны. Удивительным образом попадает в приморский городок, где ему предстоит найти себе имя, друзей и новый дом. На первый взгляд всё знакомо, но это только на первый.

Ева Смиронова, актриса: "Есть советский Чебурашка дружелюбный в их времени, а есть наш Чебурашка, который дружелюбный в наше время. И их даже не надо сравнивать, похожи они или нет".

Главный друг Чебурашки в фильме вовсе не крокодил, а хмурый старик-садовник Гена с очень непростым характером, которого сыграл Сергей Гармаш.

И как таковой Шапокляк здесь нет. Место главного антагониста произведений Эдуарда Успенского в современной картине отведено бизнес-леди Римме – Елене Яковлевой.Елена Яковлева, народная артистка России: "Я подумала, что это будет наклеенный носик, что это будут интересные съемки с крысой Лариской в сумочке, которая должна была быть".

Особое внимание было уделено визуальному воплощению неуклюжего существа с большими ушами, а также звуковому восприятию. Судя по первым впечатлениям зрителей, новая история о безымянной игрушке никого не оставила равнодушным: взрослые плакали, дети умилялись.

Очевидно, что задача перед авторами стояла непростая, необходимо было сделать Чебурашку близким зрителю XXI века, но с отсылкой к советской мультипликации.

На съёмках картины было использовано 6 тонн апельсинов или 30 тысяч штук и таких интересных фактов немало. Впрочем, во всем можно будет убедиться лично уже совсем скоро. В широкий прокат «Чебурашка» выходит 1 января нового года.