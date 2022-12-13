В Перми пройдет большой книжный фестиваль

С 23 по 25 декабря на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина» пройдет Пермский книжный фестиваль (0+). На площадке цеха № 4 порядка 30 книжных компаний представят художественную и образовательную литературу, нон-фикшн, издания для детей и подростков.В числе участников Пермского книжного фестиваля – ведущие издательства и дома книги «Манн, Иванов и Фербер», «АСТ», «РуДа», «Лайвбук», «Согласие», дом гуманитарной книги «Гнозис», «Белый город», «ЯникО», «Карьера Пресс». Отдельное внимание уделят пермским издательствам и профессиональным объединениям: «Лира-2», «Сенатор», региональное отделение «Союза писателей России».Издания для детей и подростков от мировых и современных российских авторов предложат «Самокат», «Аквилегия-М», «Априори-Пресс», «КомпасГид», «Розовый жираф», «Молодая мама», писатель Ольга Малышкина, «Абрикобукс» и «Перельмания». Книги по развитию творческого мышления для детей представит издательство «Галактика». Кроме того «ТриМаг» презентует архивы журналов «Мурзилка» и «Веселые картинки», а также издание российских комиксов с 1911 года до сегодняшнего дня.В пятницу и субботу 23 и 24 декабря фестиваль будет работать с 12.00 до 21.00, в воскресенье 25 декабря – до 18.00. Вход свободный.