В Перми прошло вручение премии по культуре

В Перми вручали премии по культуре. Это региональная награда, ежегодно вручаемая за заслуги или наиболее яркие проекты в сфере музыки, театра, а также музейного и библиотечного дела.Главной краевой премии в сфере культуры удостоены 22 представителя отрасли. Итоги их работы за 2021 год оценивала экспертная комиссия. Список лауреатов утверждали депутаты краевого парламента, подписывал губернатор Дмитрий Махонин.Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Просто, работая и общаясь со своими коллегами, говорить о наших достижениях, о достижениях пермской культуры и искусства. Это благодаря вам, благодаря коллективам, которые созданы не только в краевой столице, но и во многих городах".Так, признание получил Коми-Пермяцкий национальный театр. Рискнувший малыми формами и современным языком интерпретировать немецкую классику - спектакль «Войцек» по Бюхнеру.Юлия Беляева, главный режиссёр Коми-Пермяцкого национального театра им. Горького: "На удивление спектакль полюбился не только критикам или там фестивалям, но и зрителю. И, конечно, эта премия для нас - большая честь".Среди других лауреатов: Анатолий Королёв - за поэтический сборник «Ледяной ларец». Автор персональной выставки «Камень, ножницы, бумага» - Игорь Новиков, коллектив студии «Новый курс», собравший целый документальный альманах «Вернувшийся домой».Алла Платонова, министр культуры Пермского края: "Прекрасное, приподнятое настроение не только у лауреатов, но и у коллег, которые их поздравляют. Это очень приятно, очень радостно, что наше сообщество культурное города Перми, Пермского края - оно такое дружное, такое внимательное друг к другу".Лучшим проектом впервые назван, уже известный за пределами края, «Моноfest» и многожанровый перформанс «Рабочий посёлок. Детали» от PERMM. Отметили отраслевые успехи по продвижению Анатолия Саклаева, и популярную подачу детям «неземной красоты» коллекции деревянной скульптуры.После двухлетнего перерыва, когда вручение премии проходило в онлайн формате, в этом году церемония прошла вживую.