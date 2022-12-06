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Пермский период Великого Князя Михаила Романова

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Большая экскурсия, участие в которой приняли историки, культурологи, студенты и школьники, прошла по местам, которые могли бы помнить царственную особу, Великого Князя Михаила РомановаКинематограф «Триумф» – сейчас одноименная частная филармония – лишь одно из нескольких мест, связанных с пребыванием Великого князя во время ссылки в столице Пермской губернии. Всё, что осталось, нужно обязательно сохранять и приумножать.
Также в рамках акции «Служение Отечеству», посвященной 144-летию со дня рождения Михаила Александровича, участники просветительского мероприятия посетили сквер Театра оперы и балета и библиотеку имени Пушкина.
Сергей Неганов, директор Пермского государственного архива социально-политической истории: "Рассказывать о судьбе Михаила Александровича, представить его живым человеком, это очень увлекательная история и важная для всех пермяков".
На встрече присутствовали историки, краеведы, работники культуры, музейные и архивные специалисты, студенты и школьники.
Ещё одна остановка – гостиница «Королёвские номера» по адресу Сибирская, 5. Место, где находились под арестом Великий Князь Михаил Александрович и его личный секретарь Николай Жонсон, убитые в пригороде Перми в 1918 году.
Из визуальных изменений на сегодняшний день – «Королёвские номера», что называется, на виду, благодаря реконструкции улицы Сибирской. Здесь были убраны старые деревья, которые почти полностью закрывали фасад исторического здания.
При содействии фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» и участии краевых властей планируется создать в гостинице музейное пространство уже в 2023 году.
Анна Громова, глава фонда «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество»: "Мы постараемся оправдать доверие пермяков, всех, кто занимается памятью святых царственных страстотерпцев, потому что мы знаем, что смерть Великого князя Михаила Александровича была первой, и за ней последовало несколько незаконных убийств".
Ранее губернатор Пермского края Дмитрий Махонин не раз отмечал, что региональные власти с большим вниманием относятся к сохранению наследия царствовавшей династии.
Дмитрий Махонин, губернатор Пермского края: "Те традиции, которые были заложены Великой княгиней Елизаветой Фёдоровной, их надо развивать. Благотворительность делает мир чуточку добрее".
Финальным пунктом экскурсии стал Сквер имени Решетникова, где расположен первый памятник родному брату последнего Российского императора Николая II. Подробнее узнать об истории Императорского дома можно и в библиотеке № 32, где 6 декабря откроется передвижная выставка «Пермский период Великого Князя Михаила Александровича».

Метки: Культура, в Пермском крае, В России

Опубликовано: 06.12.2022 в 11:25 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

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