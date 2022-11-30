Яндекс.Метрика
Главная Новости Видео О нас в ПермиВ Россиив Пермском краев КудымкареАнонсКультураСпортОбществоЭкономикаАварииВластьНаука и техникаЗдоровьеКиноВ миреСМИВыборыПреступленияДеньгиОбразованиеРадиоРекламаОфициальноИнтернетПроисшествияНа Коми-пермяцком языкеВИДЕО из радиоэфираГорячая темаСделано в ПермиПульс городаZавод60 ЛЕТ Пермскому телевидениюСтудия звукозаписиБезопасные дороги

На главную - Интересные новости, события, сенсации

← Большая премьера: "Замок герцога Синяя Борода"

Локомобиль XIX века: сотрудники Красновишерского лесничества обнаружили останки старинной техники

Сотрудники Красновишерского лесничества обнаружили останки старинной техники. Предположительно, это локомобиль или буровая установка 19 века, сообщает Минприроды Пермского края. Ранее на этом месте располагался рудник Кутимского чугуноплавильного завода, который работал в период с 1890 по 1907 год.
Работа по изучению ретролокомобиля продолжится в следующем году после схода снега. К исследованию планируется пригласить специалистов Пермского краеведческого музея. Также краевые власти прорабатывают вопрос подбора площадки для реставрации объекта.

Метки: Наука и техника

Опубликовано: 30.11.2022 в 14:50 в рубрике - Интересные новости, события, сенсации

Комментарии

К этой статье пока нет комментариев. Вы можете стать первым!

Предыдущие публикации в рубрике Интересные новости, события, сенсации:

Большая премьера: "Замок герцога Синяя Борода"

Сегодня на телеканале «Россия» премьера нового сезона музыкального шоу «ДУЭТЫ»

В Горьковке откроется литературно-поэтическая площадка «История»

Пять фильмов получат рибейт из бюджета Пермского края за 2022 год

Выпущено приложение для экскурсий по Перми с Иваном Семеновым

Цирк Филатовых представил в Перми новое шоу

В Театральном саду в Перми устанавливают чугунное ограждение 1940-х годов

В Пермском крае можно будет увидеть солнечное затмение

Возле здания краевого управления МЧС установили раритетный пожарный автомобиль

Зелёный атлант. В Перми найдена сосна-великан


Добавить комментарий:

Все поля должны быть заполнены.

Имя

Электронная почта

Текст комментария:
Вводите только текст. HTML-форматирование удаляется автоматически.

Перезагрузить картинку можно кликнув по ней.  

Введите цифры с картинки.

← Большая премьера: "Замок герцога Синяя Борода"

Обратите внимание

в Перми

МинЖКХ: пожар на ТЭЦ-9 не повлиял на теплоснабжение домов
Как рассказали в краевом министерстве ЖКХ и благоустройства, теплоснабжение многоквартирных домов и социально-значимых объектов в Перми осуществляется в полном объеме. Проводятся работы по переводу тепловой нагрузки на пермскую ТЭЦ-6. Напомним, сегодня около 13 часов произошла аварийная ситуация на ТЭЦ-9 - возник пожар в котло-турбинном цехе. На месте происшествия работают экстренные службы. В ГУ МЧС в 14:30 сообщили о ликвидации открытого горения на площади 100 кв.м. По предварительной информации, в результате происшествия пострадали три человека. Причины пожара устанавливаются.
30.11.2022 в 14:44

Метки: Аварии, Происшествия, в Перми

В Перми произошел пожар на ТЭЦ-9
В Перми загорелось здание на территории ТЭЦ-9. Огромный столб дыма виден за несколько километров. По данным telegram-канала SHOT, полыхает крыша одного из цехов. Как сообщили в ГУ МЧС России по Пермскому краю, горит кровля котло-турбинного цеха. На месте работают 79 человек, 23 единицы техники.
30.11.2022 в 13:38

Метки: Происшествия, Аварии, в Перми

В Перми стартует акция «Дни донора ПНИПУ»
Краевая станция переливания крови совместно с политехническим университетом приглашают пермяков поучаствовать в акции «Дни донора ПНИПУ». Кровь будут принимать два дня — 30 ноября и 1 декабря. Сегодня — в деловом центре «Комплекс» на улице Профессора Дедюкина, с 9:30 до 12:30, 1 декабря — в малом спортивном зале главного корпуса пермского политеха на Комсомольском проспекте, 29 с 9:00 до 12:00.
30.11.2022 в 09:34

Метки: Здоровье, в Перми

В Перми наградили лучших преподавателей дополнительного образования в сфере культуры
Шесть лучших педагогов дополнительного образования, работающих в сфере культуры, получили заслуженные награды. Прием прошел в стенах мэрии Перми. Ежегодную премию присуждает независимое жюри. Оценка деятельности проводится в два этапа. Заочный в формате портфолио. И самопрезентация, где педагоги представляют свои достижения в профессиональной деятельности. В этом году темой стало педагогическое кредо.
18.11.2022 в 12:30

Метки: Культура, в Перми

Депутаты Гордумы обсудят начало отопительного сезона в Перми
В Пермской городской Думе завершили подготовку к сентябрьскому пленарному заседанию. Среди вопросов - начало отопительного сезона. Депутаты рассмотрят точечно те адреса, где по какой-то причине есть проблемы с подачей тепла. Одной из ключевых тем станут изменения в бюджете. Как заявлено, доход казны увеличился, соответственно, полученные средства необходимо перераспределить в приоритетные сферы. Параллельно продолжается работа над проектом бюджета на следующие несколько лет.
27.09.2022 в 09:44

Метки: Власть, Общество, в Перми

В России

Болельщики поддержат «ПАРМУ» в домашнем матче
В Перми в УДС
18.11.2022 в 14:20

Метки: Спорт, в Пермском крае, В России

Время платить налоги
Сегодня налоговые инспекции Пермского края вновь будут работать до восьми часов вечера, и ждать к себе всех, у кого возникли какие-либо вопросы по уплате или начислению имущественных налогов для физических лиц. Срок уплаты истекает 1 декабря. Речь идет о налогах на движимое и недвижимое имущество. Если кому-то уведомление не пришло - это тоже повод обратиться в инспекцию. Подобные сегодняшнему дни открытых дверей повторятся еще - в конце ноября и 1 декабря - подчеркнули в ведомстве.
28.10.2022 в 09:40

Метки: Деньги, Власть, В России

Время платить налоги
До 1 декабря 2022 года жителям Пермского края необходимо уплатить налог на имущество, а также земельный налог и транспортный налог физических лиц за 2021 год. В рамках кампании по уплате имущественных налогов физических лиц УФНС России по Пермскому краю проводит акцию «Время платить налоги!». В рамках акции сотрудники и их семьи, не дожидаясь предельной даты, оплатят налоги уже до 1 ноября. Общая сумма имущественных налогов, начисленных к уплате за 2021 год жителям Пермского края, составляет 5,5 млрд руб. Из них 2,8 млрд руб. приходится на транспортный налог, 0,8 млрд руб. – на земельный и 1,9 млрд руб. – на имущество физических лиц.
06.10.2022 в 09:20

Метки: Деньги, Власть, В России

Из Перми на Донбасс отправили очередную партию гуманитарной помощи
Из Перми отправили очередную партию гуманитарной помощи на Донбасс. В путь ушли 3 фуры общим весом почти в 60 тонн. В этот раз, вместе с продуктами первой необходимости, волонтеры собирали школьные принадлежности — таблицы и стенды, классные журналы, канцтовары для детей. В распределительный центр везут электрогенераторы и канистры для чистой воды.
25.08.2022 в 10:57

Метки: Общество, В России, В мире

Новый участок 4-полосной дороги Пермь – Екатеринбург обещают сдать осенью
Еще 11 километров новой дороги в четыре полосы на трассе Пермь – Екатеринбург стоимостью около 4 миллиардов рублей обещают сдать уже нынешней осенью. Об этом было заявлено во время инспекции стройки. Главный вопрос — что дальше с планами расширения дороги в направлении Кунгура. И здесь не все так гладко, федеральное финансирование пока не подтверждено, но на то и региональные власти, чтобы отстаивать интересы своего края. Депутаты уже планируют алгоритм действий - сделать запрос губернатору Пермского края, чтобы глава региона обратился с соответствующей просьбой на уровень федерации.
18.08.2022 в 11:20

Метки: Экономика, В России, в Пермском крае

Лента новостей RSS каналы

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 30.11.2022

Уголовное дело о хулиганстве экс-депутата Телепнева скоро направят в судУголовное дело о хулиганстве экс-депутата Телепнева скоро направят в суд

Единое ежемесячное пособие на детей: заявление можно подать через социальный фонд, МФЦ и ГосуслугиЕдиное ежемесячное пособие на детей: заявление можно подать через социальный фонд, МФЦ и Госуслуги

Батальону "Молот" отправили очередную партию гуманитарной помощиБатальону "Молот" отправили очередную партию гуманитарной помощи

В Перми произошло массовое ДТП с участием автобусаВ Перми произошло массовое ДТП с участием автобуса

Следователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Губахинском округеСледователи устанавливают обстоятельства гибели школьника в Губахинском округе

В Перми затопило центральные улицыВ Перми затопило центральные улицы

Скончался один из пострадавших в пожаре на ТЭЦ-9Скончался один из пострадавших в пожаре на ТЭЦ-9

Жителям Приволжского федерального округа доступна протонная терапияЖителям Приволжского федерального округа доступна протонная терапия

Локомобиль XIX века: сотрудники Красновишерского лесничества обнаружили останки старинной техникиЛокомобиль XIX века: сотрудники Красновишерского лесничества обнаружили останки старинной техники

МинЖКХ: пожар на ТЭЦ-9 не повлиял на теплоснабжение домовМинЖКХ: пожар на ТЭЦ-9 не повлиял на теплоснабжение домов

Появилось видео начала пожара на ТЭЦ-9Появилось видео начала пожара на ТЭЦ-9

В Перми произошел пожар на ТЭЦ-9В Перми произошел пожар на ТЭЦ-9

В храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика ПантелеймонаВ храме Всех святых можно поклониться мощам великомученика Пантелеймона

На трассе Чернушка-Оса столкнулись машина скорой помощи и КАМАЗНа трассе Чернушка-Оса столкнулись машина скорой помощи и КАМАЗ

«Живая вода»: развитие бизнеса на конкретном примере«Живая вода»: развитие бизнеса на конкретном примере

В Кунгуре таксист обокрал клиентку и оформил на ее имя микрозаймыВ Кунгуре таксист обокрал клиентку и оформил на ее имя микрозаймы

Глава Перми проинспектировал ход капитального ремонта площади у Речного вокзалаГлава Перми проинспектировал ход капитального ремонта площади у Речного вокзала

Для аграриев Прикамья действуют более 20 мер поддержкиДля аграриев Прикамья действуют более 20 мер поддержки

Налоговые инспекции Прикамья проводят Дни открытых дверейНалоговые инспекции Прикамья проводят Дни открытых дверей

В больницы края поступило 35 электроэнцефалографовВ больницы края поступило 35 электроэнцефалографов

В Свердловском районе начался снос незаконных гаражейВ Свердловском районе начался снос незаконных гаражей

В Перми стартует акция «Дни донора ПНИПУ»В Перми стартует акция «Дни донора ПНИПУ»

«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2022«Вести Пермь ONLINE» - выпуск 29.11.2022

Прокуратура добилась компенсации с коммунальщиков в пользу упавшего в колодец ребенкаПрокуратура добилась компенсации с коммунальщиков в пользу упавшего в колодец ребенка

Версия сайта для мобильных устройств

© ГТРК «Пермь» ("T7-INFORM.RU") 2003 - 2022.

Интернет архив Филиала федерального государственного унитарного предприятия «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания» «Государственная телевизионная и радиовещательная компания «Пермь»

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК).

16+ Для детей старше 16 лет.

Редактор сайта Рахматуллин Артем Фаритович.

Справочный телефон редакции сайта: +7 (342) 281-98-48.

Адрес электронной почты: permvesti@gmail.com.

Отдел рекламы: +7 (342) 271-60-43.

Адрес электронной почты: .

Разработка и поддержка сайта - ООО «Медиаофис».

Рейтинг@Mail.ru
На главную