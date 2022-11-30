Локомобиль XIX века: сотрудники Красновишерского лесничества обнаружили останки старинной техники
Сотрудники Красновишерского лесничества обнаружили останки старинной техники. Предположительно, это локомобиль или буровая установка 19 века, сообщает Минприроды Пермского края. Ранее на этом месте располагался рудник Кутимского чугуноплавильного завода, который работал в период с 1890 по 1907 год.
Работа по изучению ретролокомобиля продолжится в следующем году после схода снега. К исследованию планируется пригласить специалистов Пермского краеведческого музея. Также краевые власти прорабатывают вопрос подбора площадки для реставрации объекта.
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