Большая премьера: "Замок герцога Синяя Борода"
Обычно эта опера идет на сцене около часа, и ее объединяют с другими одноактными операми, чтобы получился полноценный театральный вечер. Но в Пермском театре оперы и балета «Замок герцога Синяя Борода» прозвучит в обрамлении пролога и эпилога, написанных специально по заказу театра композитором Валерием Вороновым.
Спектакль выстроен как одноактный триллер, в котором участвуют Герцог и его юная супруга Юдит. Партию Герцога исполняет Гарри Агаджанян, в партии Юдит в разных составах -Наталья Буклага и Наталия Ляскова. Впервые опера будет показана 18 и 19 ноября.
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