Сегодня на телеканале «Россия» премьера нового сезона музыкального шоу «ДУЭТЫ»

С 18 ноября в 21:30 на телеканале «Россия» - премьера нового сезона успешного мирового музыкального шоу «ДУЭТЫ». Главная интрига гранд-шоу, в котором участвуют самые популярные артисты страны, - кто скрывается за зеркальной стеной, кто станет для каждого участника неожиданным партнером по дуэту? До самого последнего момента никто даже не догадывается, с кем придется петь знаменитый хит или любимую песню. Скрываться может кто угодно – артист-легенда, подающая надежды звезда, друг, родственник или даже бывшая любовь. Секрет строго соблюдается до самой премьеры, неподдельные эмоции захватывают зрителей, и голоса в дуэте звучат с особенной страстью – так поют, когда внезапно сбывается мечта: спеть вместе именно с этим таинственнымисполнителем.В новом сезоне своих партнёров по дуэту будут угадывать Филипп Киркоров, Надежда Бабкина, Лариса Долина, Олег Газманов, Нонна Гришаева, Алсу, Валерия, Юлианна Караулова, Родион Газманов, Наталья Королева, Александр Маршал, Татьяна Буланова, Алена Апина, Александр Буйнов, Дмитрий Колдун, Люся Чеботина, Сосо Павлиашвили, Денис Майданов, Любовь Успенская, Алика Смехова, Сергей Пенкин, Кристина Орбакайте, Тимур Родригез, Ирина Дубцова, MIA BOYKA, Дава, Зара, Стас Костюшкин, Екатерина Гусева, Алексей Глызин, Саша Савельева и др. Вести шоу снова будут Николай Басков и Сергей Лазарев.